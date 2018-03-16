6 سنوات ومصرية تحمل زوجها على ظهرها إلى المستشفى

أوردت صحيفة “اليوم السابع” المصرية حادثة إنسانية والمتمثلة في قيام

زوجة على حمل زوجها المريض لمدة 6 سنوات يوميا على ظهرها.

من أجل أخذه للعلاج بسبب إصابته بفشل كلوي وفيروس “بي” وهشاشة العظام وضعف في عضلات القلب منذ سنة 2012

حيث أنّ زوجها بدأ جلسات الغسيل الكلوي سنة 2013 .

وقالت الزوجة هبة وهي مصرية تبلغ من العمر 23 سنة، أنها تسكن في بيت والد زوجها رفقة أبنائها الثلاثة و3 أبناء أخو زوجها المتوفي.

وتأخد الزوجة زوجها دائما إلى المستشفى لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، حاملة إياه على ظهرها

وبعدها تعود إلى بيتها للإنشغال بأمور المنزل.

وعانت الزوجة من النظرات القاسية للمجتمع عندما يرونها تحمل زوجها على ظهرها في”المترو”

حيث كان البعض يعتقد أنها تفعل ذلك من أجل إثارة شفقتهم.

وأثنى الزوج على زوجته الذي قال أنه مهما عمل لا يستوفي حقها، فإن كانت أمي حملتني 9 أشهر وأنا جنين، فزوجتي حملتي 6 سنوات وأنا مريض.