6 شباب يحاولون الانتحار وسط خط السكة احتجاجا لعدم تشغيلهم بمحطة القطار بالبليدة

أقدم 6 شباب يقطنون بالقرب من محطة القطار بالبليدة على قطع خط السكة الحديدية داخل المحطة ،مما أدى إلى تعطيل حركة القطارات ما بين العاصمة والعفرون، محاولين الانتحار.

حيث حاول بعض منهم الانتحار حرقا احتجاجا على عدم تشغيلهم كأعوان بالشركة السكة الحديدية، ورفض احد مسؤولي المحطة استقبالهم مما أغضبهم وقاموا فورا بإحضار دلو به بنزين والتوجه الى خط السكة الحديدية وقطع طريق أمام حركة القطارات.

وعلى اثرها تدخلت مصالح الحماية المدنية بالبليدة، وبعد مفاوضات وتهدئة الشباب الغاضب تم العدول عن الفكرة الانتحار وفتح الطريق مجددا.

كما قام عناصر أمن ولاية البليدة بفتح تحقيق لتحديد السبب الحقيقي لقيام شباب بمحاولة الانتحار.

أين كشف بعضهم لموقع النهار ولاين، أن سبب إقدامهم على ذلك هو عدم تشغيلهم بالرغم من إقامتهم بالقرب من المحطة.

في حين يتم تشغيل غرباء عن المنطقة وعدم استقبالهم أو التهجم عليهم في حالة استفسار عن العمل .