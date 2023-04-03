6 ضحايا إثر إنحراف حافلة بقسنطينة

أصيب 6 أشخاص بجروح، إثر حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين تشغل خط إبن زياد-قسنطينة وعلى متنها 20 راكب.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية إبن زياد في هذا الحادث منتصف نهار اليوم.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 79 المكان المسمى خلفاوي حسناوي بلدية ابن زياد.

وخلف الحادث، 6 مصابين “5 من جنس أنثى و1 من جنس ذكر، أعمارهم من 32 إلى 66 سنة لهم إصابات خفيفة.

وقدمت الإسعافات اللازمة للمصابين، بعين المكان ونقلوا إلى المركز الصحي إبن زياد.