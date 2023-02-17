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6 ضحايا إثر إنحراف سيارة في المدية

بقلم نادية بن طاهر
6 ضحايا إثر إنحراف سيارة في المدية
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أصيب 6 أشخاص بجروح، إثر إنحراف سيارة بحوش مسعودي في طريق السيار شمال جنوب بلدية الحمدانية في ولاية المدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدة الحمدلنية اليوم الجمعة على الساعة الحادية عشر صباحا في هذا الحادث.

أين تم تسجيل إنحراف سيارةة، مما خلف إصابة 6 أشخاص بجروح منهم 3 من جنس ذكر و3 من جنس أنثى.

هذا وتم إسعاف الضحايا في عين المكان من طرف مصالح الحماية ونقلهم إلى مستشفي فرانس فانون بالبليدة.

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