6 ضحايا إثر إنهيار كارثي لبناية في مصر

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، إثر انهيار كارثي لبناية في الإسكندرية، بمصر، في الساعات الاولى من نهار اليوم الجمعة.

وحسب وسائل إعلام محلية، انهارت بناية مكونة من 4 طوابق في منطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية.

وأكدت مسؤولة محلية لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنقاذ 3 أشخاص من تحت ركام المبنى لم تتبين حالتهم الصحية حتى الآن.

وقالت رئيسة حي غرب الإسكندرية سحر شعبان، التي تتواجد في موقع الحادث، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “فور تلقي البلاغ. انتقلت قيادات المحافظة وأجهزة الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لموقع العقار للبحث عن ناجين”.

مضيفة: “العقار انهار بالكامل، والمعلومات الأولية أفادت بوجود أشخاص عددهم أقل من 10 كانوا يقطنونه. يجري تكثيف البحث عن آخرين، والأجهزة لن تغادر المكان إلا بعد التأكد من عدم وجود أي ضحايا تحت الأنقاض”.

والعقار قديم ومتهالك ومكون من طابق أرضي و3 طوابق مرتفعة، وصادر له قرار إزالة منذ عام 2018.