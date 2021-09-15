6 ضحايا إثر انقلاب حافلة نقل العمال في عين تموشنت
بقلم أسماء.ع
سجلت، مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، إصابة 6 عمال، إثر انحراف وانقلاب حافلة في عين تموشنت. ووقع الحادث، صبيحة اليوم في حدود الساعة السادسة و40 دقيقة في الطريق الولائي رقم 96 قرب واد السنان.
وخلف حادث انقلاب الحافلة، إصابة 6 أشخاص بإصابات خفيفة. حيث ثم تقديم لهم الاسعافات الأولية من طرف مصالح الحماية المدينة.
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