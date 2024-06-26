6 ضحايا إثر انقلاب سيارة في النعامة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة سياحية في ولاية النعامة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت في حدود السّاعة 7 سا و 40 دقيقة صباحاً، لأجل حادث مرور غير مميت. تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية. وهذا في الطريق الوطني رقم 22 على بعد 3 كلم من الوحدة.

وأسفر هذا الحادث عن إصابة 6 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و76 سنة بجروح متعددة في الجسم. تم إسعافهم ونقلهم للعيادة متعددة الخدمات بمكمن بن عمار. فيما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة للسيارة.