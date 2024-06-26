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أخبار الجزائر

6 ضحايا إثر انقلاب سيارة في النعامة

بقلم أسماء.ع
6 ضحايا إثر انقلاب سيارة في النعامة
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سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة سياحية في ولاية النعامة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تدخلت  في حدود السّاعة 7 سا و 40 دقيقة صباحاً، لأجل حادث مرور غير مميت. تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية. وهذا في الطريق الوطني رقم 22 على بعد 3 كلم من الوحدة.

وأسفر هذا الحادث عن إصابة 6 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و76 سنة بجروح متعددة في الجسم. تم إسعافهم ونقلهم للعيادة متعددة الخدمات بمكمن بن عمار. فيما تم تسجيل خسائر مادية معتبرة للسيارة.

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