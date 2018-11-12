6 ضحايا إثر حادث اصطدام سيارة بحافلة في الجلفة

تدخلت الحماية المدنية للجلفة، ليلة أمس، في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، إثر حادث مرور أليم، تمثّل في اصطدام مباشر بين سيارة سياحية، بحافلة تشغل خط عين البيضاء – بشار.
وخلّف الحادث حسب مصادر الحماية المدنية، في وفاة 03 اشخاص على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بالمنطقة المسماة “بروث”، تترواح أعمارهم مابين 28و 57 سنة و 03 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، اين تم تقديم لهم الإسعافات الأولية من طرف اسعافات الحماية المدنية.
وتم تحويل المصابين، إلى مستشفى الادريسية، فيما حولت جثث الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة.
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