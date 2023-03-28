6 ضحايا إثر حادث اصطدام سيارة بشاحنة في العاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، حادث مرور خطير في العاصمة. كما أشار بيان المصلحة، أن الحادث وقع على الساعة 00 و 11 دقيقة بالطريق السريع الاجتنابي الجنوبي المطار اتجاه بومرداس بالضبط -الكونور-.

في حين، يتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة جر. مخلفا 6 ضحايا من كلا الجنسين تتراوح أعمار من 2 إلى 36 سنة. لهم اصابات متعددة ،جروح ، صدمة و حالة فقدان للوعي.

ومن جهتها، قدمت الوحدات المتدخلة للضحايا الإسعافات في المكان وتم نقلهم إلى المستشفى.