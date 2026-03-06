إعــــلانات
أخبار الجزائر

6 ضحايا إثر حادث تصادم تسلسلي في البليدة

بقلم نادية بن طاهر
أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة ببلدية بني مراد التابعة لدائرة أولاد يعيش، وذلك إثر حادث مرور أليم وقع بولاية البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية. ونقل الضحايا إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وتمثل الحادث في تصادم تسلسلي بين 6 سيارات على مستوى الطريق السريع في الاتجاه المؤدي إلى الجزائر العاصمة.

وخلف الحادث إصابة 6 أشخاص، من بينهم 2 في حالة حرجة، حيث تم إسعافهم جميعاً في عين المكان. ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي للتكفل بحالتهم الصحية.

