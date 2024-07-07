بالصور..6 ضحايا إثر حريق مسكن في باتنة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، 6 ضحايا إثر حريق مسكن في ولاية باتنة.

وجاء قي بيان الحماية المدنية، أن الأخيرة تدخلت على الساعة 12 سا 43 دقيقة، من أجل اخماد حريق شب بمسكن فردي. بالمكان المسمى حي الرياض، ببلدية و دائرة باتنة

كما تم إخماد الحريق ومنع انتشاره. وخلف الحادث إصابة 6 أشخاص من الجنسين، 3نساء و رجل و 2 طفلين . تتراوح أعمارهم مابين 02 سنتين و62 سنة. لهم ضيق في التنفس تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.