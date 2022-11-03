6 ضحايا في إصطدام 9 مركبات بالعاصمة

أصيب 6 أشخاص بجروح، فجر اليوم الخميس، في حادث مرور تسلسلي لـ9 مركبات، بالطريق السريع الإجتنابي الجنوبي “كوسيدار” في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزآئر مدعومة بالوحدة الوطنية للتدريب و التدخل في هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في اصطدام تسلسلي بين 9 عربات، منها شاحنة نصف مقطورة وشاحنتين من نوع شاكمان. وكذا شاحنة تبريد وحافلتين و4 سيارات.

كما وقع الحادث على الساعة الرابعة و40 دقيقة بالطريق السريع الإجتنابي الجنوبي “كوسيدار”.

وخلف الحادث، 6 ضحايا لهم اصابات متفاوتة، حيث قدمت لهم الإسعافات في عين المكان. كما تم نقلهم إلى المستشفى من طرف الوحدات المتدخلة.