6 ضحايا في حادث مرور بالبويرة

أصيب 6 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب (اتجاه الجزائر) أمام قرية ثامر ببلدية ودائرة البويرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة. حيث تدخلت الإسعافات لتأمين الموقع وتسهيل حركة المرور.

وخلف الحادث إصابة 6 أشخاص يعانون من جروح بسيطة. وفور وصول الإسعافات إلى الموقع، تمت معاينة المصابين وتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لهم في عين المكان. ليتم بعدها نقلهم مباشرة إلى المستشفى المحلي لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.