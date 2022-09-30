6 ضحايا في حادث مرور بالمحمدية في العاصمة

لقي شخص حتفه، وأصيب 5 آخرين بجروح إثر حادث مرور وقع فجر اليوم الجمعة، بالمحمدية في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزآئر مدعمة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل في هذا الحادث.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق السريع الإجتنابي الشمالي بالمحمدية، وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث، 6 ضحايا من كلا الجنسين من بينهم حالة وفاة من جنس ذكر والذي يبلغ من العمر 33 سنة.

هذا وقدمت للضحايا الخمسة، الإسعافات الأولية في المكان وتم نقلهم إلى المستشفى من طرف الوحدات المتدخلة.