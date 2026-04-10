6 ضحايا في حادث مرور بالمسيلة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع حادث مرور ببلدية ودائرة المسيلة، تمثل في اصطدام تسلسلي وقع عند مخرج المدينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت المصالح المسعفة في حدود الساعة 10:12 صباحاً. عقب وقوع الحادث الذي وقع أمام محطة المسافرين القديمة، وشمل اصطدام ثل3 سيارات.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، حيث قدمت لهم فرق التدخل الإسعافات الأولية الضرورية في عين المكان. قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.