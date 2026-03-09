6 ضحايا في حادث مرور بباتنة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بالمكان المسمى مشتة أولاد حسانة التابعة لبلدية أولاد سي سليمان، وذلك إثر حادث مرور وقع بولاية باتنة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة سياحية على مستوى مشتة أولاد حسانة ببلدية ودائرة أولاد سي سليمان.

وخلف الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، من بينهم شخصان في حالة حرجة. حيث تم إسعافهم جميعاً في عين المكان من طرف فرق الحماية المدنية قبل نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي للتكفل بحالتهم الصحية.