6 ضحايا في حادث مرور ببشار

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، لأجل حادث مرور خطير، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 بالمنطقة المسماة العقيد لطفي، ببشار، خلف إصابة 6 أشخاص.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث، في اصطدام وقع بين سيارتين.

وخلّف الحادث إصابة 6 أشخاص من جنس ذكر بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 55 سنة.

وتم إسعاف 4 جرحى بعين المكان، ونقلهم إلى المستشفى، فيما تم نقل شخصين آخرين، من طرف سيارة خاصة.