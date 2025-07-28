6 ضحايا في حادث مرور بتيارت

تسبب حادث مرور، وقع اليوم الإثنين، في ولاية تيارت، في إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 23، وتحديدًا في المنطقة المعروفة باسم عين عبيد.

وتلقى مركز الحماية المدنية بلاغًا بالحادث في تمام الساعة الحادية عشر ليلا. وعلى الفور، انتقلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة عين الذهب في تيارت، إلى مكان الحادث عند النقطة الكيلومترية 190.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة.

وقدمت فرق الإنقاذ الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع قبل أن يتم نقلهم. إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في عين الذهب لاستكمال العلاج.

وتُواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الدقيقة وراء هذا الحادث.