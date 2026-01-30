6 ضحايا في حريق شقة بسعيدة

أصيب 6 أشخاص بضيق حاد في التنفس جراء استنشاق الأدخنة، إثر نشوب حريق بشقة سكنية بولاية سعيدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

ووقع الحادث في حدود الساعة 11سا و45 دقيقة بحي الفتح، حيث شب الحريق بشقة تقع في الطابق الرابع لعمارة سكنية تتكون من خمسة طوابق.

وقد تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة عليها نهائياً. مانعةً بذلك انتقال ألسنة اللهب إلى باقي أنحاء العمارة والسكنات المجاورة.