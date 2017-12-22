6 ضربات جزاء ضيعها محرز

تسبب اللاعب الجزائري رياض محرز، في إقصاء فريقه ليستر سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية بعد تضييعه لضربة الجزاء الأخيرة.

وأهدر نجم “الثعالب” 5 ضربات جزاء، منذ انضمامه إلى ليستر سيتي في صيف 2014، حيث سدّد 14 ضربة سجل منها 9.

وضيع محرز ضربة جزاء واحدة مع المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الزامبي في تصفيات مونديال روسيا 2018 بملعب تشاكر.

وتعتبر ضربة الجزاء التي أهدرها أمام “سيتي” الأسبوع الماضي الثانية له هذا الموسم، أمام ذات الفريق ولكن في “البريمير ليغ”.

وضيع محرز أمام كل من أستون فيلا في جانفي 2016، وأمام بورنموث من نفس الشهر، وأوساسونا في أوت 2016.

وأمام مانشستر سيتي في ماي ،2017 وأمام المنتخب الزامبي في سبتمبر 2017، والاخيرة أمام ذات الفريق الأسبوع الماضي.

وكان المدرب الأسبق للسيتر، الإيطالي رانييري قد حرم محرز من تنفيذ ضربات الجزاء بعدما ضيع عدة ضربات ما أثر في نفسيته.