6 عمال بمستشفى المحمدية في معسكر يواجهون تهمة سرقة مجوهرات سيدة متوفاة

يواجه 6 عمال ينتسبون لعدد من المصالح الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوي بالمحمدية في ولاية معسكر، إتهامًا من طرف أبناء وذوي سيدة متوفاة تقطن ببلدية بوهني كانوا قد توجهوا بشكوى أمام مكتب وكيل الجمهورية، بدعوى تجريد والدتهم، التي كانت قد لفظت أنفاسها خلال فترة إقامتها الإستشفائية بالمؤسسة قبل نحو شهر، من مصوغاتها وحليّها.

وأوضحت مصادر أنّ أفراد عائلة الضحية كانوا قد تفطنوا لإختفاء بعض القطع الذهبية، والتي تمثلت في قرطين وقلادة وخاتم لحظة تولي تفعيل إجراءات تسليم الجثة من مصلحة حفظ الجثث.

وتلقى المتهمون إستدعاءات من طرف محضر قضائي، تمهيدًا لمثولهم للتحقيق الأمني، ويوجد من ضمنهم رئيس مصلحة ومسؤول عن مصلحة حفظ الجثث وممرضتين من طاقم حديث التوظيف في المؤسسة.

وقد تتوسع دائرة الإتهامات في حال إستكمال تحقيقات إضافية، لتطال مدير المناوبة الليلية والمراقب في مكتب الحراسة الذي يخضع لمدير المصالح الإستشفائية.