6 غرز في وجه روجينا بعد اصابتها أثناء التصوير

كادت الفنانة المصرية روجينا أن تفقد عينها بعد إصابتها أثناء التصوير و نقلها إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية.

و قد اجبرت الفنانة المصرية على وضع 6 غرز على مستوى الخد الأيمن.

و كانت الفنانة المصرية روجينا، قد تعرضت لإصابة خطيرة على مستوى الوجه أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني “بنت السلطان”.

الحادث أدى لنقل الفنانة على جناح السرعة الى أقرب مستشفى لإجراء عملية جراحية مستعجلة على مستوى الوجه.

و قد أجبرت روجينا على وضع 6 غرز على مستوى الخد الأيمن وكادت أن تفقد عينها بعد إصابتها أثناء التصوير.

و نشرت النجمة المصرية صورة لها بعد اجراء العملية على الانستغرام و شكرت كل الذين سألوا عنها للاطمئنان عليها.

و كتبت روجينا:” بشكر كل زميلي في التصوير ..شكرا عائلتي الصغيرة اللي جنبي دايما وعائلتي الفنية الكبيرة شكرا على كل الحب دا”.