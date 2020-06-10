6 غطاسين من عين الدفلى وغليزان للبحث عن الغريق المفقود بالشلف

قام مدير الحماية المدنية لولاية الشلف بمعية رئيس مصلحةالحماية العامة، بزيارة إلى الشاطئ الصخري بالقرب من الشاطئ المركز بتنس.

وأفاد بيان لمديرية الحماية المدنية بالشلف، أن المدير الولائي وقف ميدانيا على عمليات البحث عن الغريق المفقود منذ ثلاثة أيام، كما أسدى توجيهات للغطاسين من أجل تمشيط كل المساحات المائية المجاورة لمكان الغرق.

وكشف المدير أن هناك فرق للغطس مكونة من 06 غطاسين قادمة من ولايتي عين الدفلى وغليزان لتعزيز جهود البحث، آملا أن يكون هذا اليوم آخر يوم للبحث بعدما لاحت ملامح هدوء هيجان البحر.

وفي الأخير قدم واجب العزاء لعائلة الفقيد المتواجدة منذ الوهلة الأولى بعين المكان تنتظر على أحر من الجمر العثور على جثة ابنها الغريق.