6 قتلى في حوادث المرور وإنقاذ 7 أشخاص إختنقوا بالغاز خلال يومين

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 4502 تدخلا في عدة مناطق من الوطن. على إثر مكالمات الإستغاثة من الموطنين، شملت حوادث المرور، والحرائق، والإجلاء الصحي، ومختلف الحوادث.

وقالت الحماية المدنية في بيان لها، أنها سجلت 289 تدخل من أجل حوادث المرور خلال نفس الفترة، عبر عدة ولايات. خلفت وفاة 6 أشخاص وإصابة 313 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وفيما يخص الإختناقات الناجمة عن تسربات الغاز، تدخلت ذات المصالح، لتقديم الإسعافات الأولية لـ7 أشخاص، إختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون. بكل من تيزي وزو 04 اشخاص، وولاية مستغانم 03 اشخاص، تم التكفل بالضحايا وتحويلهم في حالة مستقرة الى المستشفيات.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، بـ50 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الإجتماعي. بالإضافة إلى القيام بـ 26 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد جاءت تدخلات وحداتها كما يلي:

ولاية الجزائر:

تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار بمستودع بحي 05 جويلية في بلدية دالي ابراهيم، دون تسجيل خسائر.

كما تم القيام بعملية امتصاص مياه الامطار في منزل بحي عيسات مصطفى بوخاتم في بلدية الرغاية، دون تسجيل خسائر.

هذا وتم ببلدية المرسى، القيام بعملية امتصاص مياه الاأطار بقاعة الرياضة دون تسجيل خسائر.

ولاية الشلف:

وفي بلدية سيدي عكاشة، تم القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار بـ4 مساكن بدوار منطقة فليتة دون خسائر.

ولاية مستغانم:

تم تسجيل في بلدية سيدي، صعوبة في المرور، بالطريق الولائي رقم42 الرابط بين سيدي علي و سيدي بلعطار، إثر تراكم مياه الأمطار بدوار الكرايعية.

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