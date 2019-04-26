6 قتلى في 296 حادث مرور خلال أسبوع بباتنة

سجلت المصالح الأمنية لولاية باتنة، في حصيلة لها خلال الأسبوع المنصرم 296 حادث مرور، خلّف مقتل6 أشخاص وإصابة 343 آخر.

وحسبما أفاده بيان لذات المصالح، فإن الحوادث المرور الجسمانية من 16 إلى 25 أفريل الجاري، وقعت على مستوى المناطق الحضرية.

وأضاف ذات البيان، أن حوادث المرور شهدت إرتفاعا محسوس بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي من 9 إلى 15 أفريل.

أما بخصوص الوفيات فقد سُجلت إنخفاض بنسبة 50 %بالمقارنة مع نفس الفترة، استنادا للمصدر ذاته.

ووفقا لنفس المصدر، فإن العنصر البشري يعتبر السبب الأول والمباشر في هذه الأحداث بنسبة فاقت 90%.