6 قتلى و10 جرحى في حوادث مرور خلال الـ72 ساعة الماضية بباتنة

أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، لولاية باتنة، أنه تم تسجيل خلال الـ72 ساعة الماضية، وفاة 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وأبرز نفس المصدر أن عدد حوادث المرور التي وقعت داخل إقليم الولاية، خلال الثلاث الأيام الماضية شهدت ارتفاعا محسوس.

أين أسفرت 4 حوادث مرور مميتة عن مقتل 6 أشخاص وجرح 10 آخرين من مختلف الأعمار، ومن كلا الجنسين.

بالإضافة لحوادث مرور أخرى بدون وفيات تم تسجيلها أيضا مخلفة ضحايا جرحى، حسب ذات البيان.

كما نبهت ذات المصالح السائقين بتوخي الحيطة والحذر عند السياقة، وعدم التهور والإفراط في السرعةن التي كانت أحد الأسباب في هذه الحوادث.