6 قتلى و5 جرحى في حوادث مرور خلال يوم

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 4حوادث مرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان المديرية العامة للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية غرداية تسببت في وفاة شخصين.

وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر اصطدام بين شاحنة و سيارة من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 1 ببلدية ودائرة بريان.

وأضاف ذات البيان، أن وحدات الحماية المدنية قد تدخلت من أجل إخماد 6 حرائق حضرية صناعية ومختلفة على مستوى عدة ولايات.

حيث تسببت هذه الحرائق في وفاة شخص، إثر حريق شب بسيارة من الوزن الخفيف مركونة ببلدية ودائرة سيدي بلعباس.

وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى المحلي.