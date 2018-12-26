6 قتلى و64 جريح في أزيد من 100 حادث بالنعامة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 64 آخرون بجروح في 105 حادث مرور وقع داخل المناطق الحضرية بولاية النعامة، خلال سنة 2018.

وحسب بيان مديرية أمن الولاية، اليوم الأربعاء، تم إحصاء من بين ضحايا هذه الحوادث بالنسبة لفئة الأطفال حالة وفاة واحدة لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات .

أما بخصوص الجرحى، لذات الفئة، فإنه تم إحصاء 47 جريح من نفس الفئة أعمارهم بين 4 سنوات و15 سنة.

وتعود أسباب أغلب هذه الحوادث المسجلة بالطرقات الحضرية، إلى عدم أخذ

الحيطة و الحذر من طرف الراجلين و السائقين، وعدم إحترام إشارات المرور، وتجاوز السرعة القانونية.