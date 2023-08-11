6 قتلى و9 جرحى إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة نقل جماعي بالجلفة

تسبب حادث مرور وقع في الصباح الباكر من اليوم الجمعة في وفاة 06 أشخاص. وإصابة 09 آخرين بجروح متفاوتة في ولاية الجلفة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية بعين وسارة مدعمة باسعافات المركز المتقدم بالصقيعة هذا اليوم. 11/08/2023 في حدود الساعة 02 سا و 06 د. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين شاحنة من نوع دلتا و سيارة بيجو نقل جماعي.

الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالمخرج الجنوبي بمدينة عين وسارة حوالي 03 كلم بالقرب من محطة الخدمات طيبة. كما خلّف الحادث وفاة 06 ضحايا تتراوح أعمارهم مابين 04 سنوات و 50 سنة و إصابة 09 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 05 سنوات و49 سنة لهم إصابات مختلفة. أين تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحويلهم إلى مستشفى عين وسارة. فيما تم تحويل الضحايا المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.