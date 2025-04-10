6 مؤسسات جامعية وبحثية تحقق انطلاقة إقتصادية مميزة

حققت مؤسسات جامعية وبحثية انطلاقة مميزة للفروع الاقتصادية الموطنة على مستواها، وتحقيقها لمداخيل مالية معتبرة.

هذا وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري المؤسسات المعنية المتمثلة في مركز تنمية الاكنولوجية المتقدمة #CDTA،مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية #CRTI، مركز البحث العلمي والتقني خول المناطق القاحلة #CRSTRA، مركز البحث في الاعلام الالي والعلمي والتقني #CERIST. جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار.، المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.