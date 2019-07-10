6 مترشحين يتنافسون على منصب الرجل الثالث بالدولة

ترشّح 6 برلمانيين حتى الآن لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث سيتم ضبط القائمة النهائية للمترشحين مهلة، بعد ساعة من الزمن، من اليوم الأربعاء، ليتم الإعلان عن إسم الرجل الثالث بالدولة مساء اليوم.

ومن بين المرشحين النائب، نور الدين بلمداح، دون انتماء سياسي، والنائب هلالي محمد عن الأحرار.

بالإضافة للنائبين مصطفى بوعلاق، وعبد الحميد سي عفيف، عن حزب جبهة التحرير الوطني.

أما كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، فقد اختارت ترشيح النائب لخضر سي عثمان.

وترشح النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين، لمنصب رئيس البرلمان.

من جانبها حركة مجتمع السلم، مقاطعة انتخابات رئيس المجلس الشعبي الوطني، كما أشارت جبهة العدالة والتنمية أنها ستقاطع أيضا في حال كان المترشح فيه شبهة.