6 مصابين في حادث مرور ببجاية

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بإقليم بلدية ودائرة سيدي عيش في بجاية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين في حدود الساعة 15:32 زوالاً. حيث تدخلت الإسعافات فور تلقي النداء.

وخلف الحادث إصابة 6 أشخاص يعانون من جروح وإصابات مختلفة نتيجة قوة الاصطدام.

وفور وصول الإسعافات إلى الموقع، تمت معاينة جميع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لهم في عين المكان.

ليتم بعدها نقلهم مباشرة إلى المستشفى المحلي لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.