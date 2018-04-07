6 ملاكمين جزائريين يتأهلون للدور النهائي من البطولة العربية

ضمن ستة ملاكمين جزائريين (صنف أكابر)، في أوزان مختلفة، تأهلهم للدور النهائي من البطولة العربية للملاكمة، الجارية فعالياتها بالسودان، بمشاركة عشرة دول عربية.

وكان أول المتأهلين للدور النهائي من هذه البطولة، البطل الجزائري محمد فليسي، في وزن (52 كلغ)، إضافة لخليل ليتيم، في وزن (56 كلغ).

كما تأهل أيضا إلى هذا الدور كل من رضا بن بعزيز (60كلغ)، شمس الدين كرامو (64كلغ)، عزوز بودية (75كلغ)، حمري محمد (81كلغ).

يذكر أن هذه الدورة تشهد مشاركة الجزائر، إلى جانب السودان البلد المنظم، قطر، اليمن، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، العراق والأردن.