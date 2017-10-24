أكد رئيس اللّجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عياشي سعيد، أنّ 12 مليار دولار سنويا من إرادات المغرب تعود من” الزطلة”.

وكشف عياشي خلال حلوله ضيفا في حصة “قهوة وجرنان”، أنّ 50 بالمائة من إرادات المخدرات تذهب لحساب الملك محمد السادس.

حيث وصف اقتصاد المغرب باقتصاد المخدرات.

وعن الحملة الإعلامية القذرة التي شنتها المغرب، قال المتحدث إنّ الجزائر تعوّدت على السب والشتم من طرف القادة المغربيين.

خاصة الملك محمد السادس الذي وصف الجزائر في وقت سابق بالعدو.

وردا عن تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل، قال عياشي إنّ القادة الجزائريين يعرفون كيف يردون على مثل هذه الإتهامات.

كما كشف أن سفير المغرب في أمريكا عمر الهلالي “voyou”، معروف باستخدامه للرشوة بأموال سعودية وإماراتية.