6 ملايين أورو و351 ألف دولار وجدوا بمقر إقامة البشير وهذا مصيرهم

داهم فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية السودانية، مقر إقامة الرئيس المعزول، عمر البشير، وعثرو على مبلغ ضخم من العملة الأجنبية والمحلية.

وحسب وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، فإن الفريق عثر على أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

حيث شرعت النيابة فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.

وأمر المكلف بقضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود، بتفتيش مقر إقامة البشير.

كما أمر معتصم عبد الله محمود، بإيداع المبالغ المالية، التي عثر عليها بمقر إقامةالبشير، في خزينة بنك السودان المركزي.

كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.

وقبل أيام، كشفت مصادر سودانية، أن المجلس العسكري الذي أطاح البشير، يحتجز الرئيس السابق في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

ويواصل الآلاف من السودانيين، احتشادهم في الاعتصام الرئيسي، خارج المقر العسكري في الخرطوم.