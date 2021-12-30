6 ملايين متابع لنوميديا لزول على الأنستغرام

نجحت الفنانة ومحبوبة معجبيهان في الوصول إلى 6 ملايين متابعة في موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”. كما تعتبر نوميديا لزول أول امرأة في الجزائر تبلغ هذا الرقم الكبير من المتابعين عبر الفضاء الافتراضي.

في حين علقت نوميديا، على الحدث عبر ستوري لها في حسابها الرسمي بالانستغرام “أطفالي الصغار نحن في 6 ملايين”.

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وأحدثت الفنانة نوميديا لزول، ضجة كبيرة بعد إطلاقها لفيديو كليب جديد بعنوان “bébé d’amour”، “بيبي دامور”. كما عرف العمل مشاركة لاعب في البطولة الوطنية رياض كنيش يجسدان من خلاله واقع الشباب الجزائري.

الكليب يروي قصة حب بين فتاة وشاب، هذا الأخير يترك لها رسالة وداع مؤثرة ويهاجر عبر قوارب الموت.

كما صورت، خريجة برنامج “ألحان وشباب” نوميديا لزول، الأغنية التي تحمل الطابعين العاطفي والاجتماعي، على طريقة الفيديو كليب. وبالمقابل حصلت الأغنية على أزيد من 200 ألف مشاهدة باليوتيوب بعد ساعات، كما عرفت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وسلطت الفنانة في أغنيتها الجديدة الضوء على ظاهرة “الحرڤة” أو “قوارب الموت”، والتي راح ضحيتها العديد من الشباب. وقدمت الفنانة أغنيتها لكل الناس التي عانت وتعاني من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والغربة.

وكتبت الفنانة في آخر الفيديو كليب: “لكامل الناس لي داتهم الموجة قريب ولا بعيد ولقاع الناس لي حرقتهم الغربة”. تابعة “تقعدوا في قلوبنا وناركم عمرها ما تطفا”.