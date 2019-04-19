6 ملايين معتمر زاروا البقاع عبر العالم منهم 234 ألف جزائري إلى نهار أمس

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن استصدار الجزائريين لـ234 ألف و82 تأشيرة عمرة، منذ انطلاق هذا الموسم شهر محرم الماضي.

واحتلت الجزائر المركز الثامن بين أكثر الدول استصدارا للتأشيرات هذا الموسم،بينما حَلَّت باكستان بالمركز الأول بأزيد من مليون و268ألف تأشيرة.

وقارب عدد المعتمرين الحاصلين على التأشيرة إلى غاية نهار أمس عبر دول العالم، 6ملايين، أدى منهم المناسك قرابة 5.5مليون معتمر.

وحصل 8 آلاف جزائري فقط على تأشيرة العمرة في غضون الأسبوع الماضي، حسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية

وذلك من خلال المؤشر الأسبوعي للعمرة الذي يتضمن إحصاءات البلدان الأكثر إقبالا على العمرة والعدد الإجمالي للمعتمرين كل أسبوع.