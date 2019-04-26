6 ملايين و238 ألف معتمر زاروا الكعبة هذا الموسم منهم 244 ألف جزائري

تجاوز عدد المعتمرين الذين زاروا البقاع المقدسة عبر العالم 6ملايين و238 ألف ألف شخص، بينهم أكثر من 244 ألف جزائري.

وكشف مؤشر العمرة الأسبوعي الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تسجيل المصالح القنصلية للمملكة إصدار أكثر من 6 ملايين

و238 ألف تأشيرة عمرة عبر مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث احتلت الجزائر المرتبة الثامنة بـ 244 ألف و532 تأشيرة عمرة،

وذلك إلى غاية نهار أمس 20 شعبان الموافق لـ25 أفريل 2019، حسب ما أكدته إحصائيات وزارة الحج والعمرة السعودية.

ودخل البقاع المقدسة من أصل 6 ملايين و238 ألف الحاصلين على التأشيرة، 5 ملايين و703 آلاف و775 شخصا أدوا المناسك.

وارتفع عدد المعتمرين الجزائريين بالمقارنة بين إحصائيات هذا الأسبوع والذي قبله، بـأكثر من 8 آلاف معتمر.