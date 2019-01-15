6 ملتقيات تكوينية لتعليم المحضرين القضائيين معنى المنافسة الشريفة

تطلق الغرفة الوطنية لمحضري الشرق الجزائري قريبا 6 ملتقيات لفائدة محضري 19 مجلس قضائي، ستكون بمثابة دورات تكوينية لفائدة المحضرين الجدد.

وستكون هذه الملتقيات فرصة لتعريف المحضرين الجدد، بمواضيع مثل، السندات التنفيذية، إشكالات العقار الفلاحي وامتيازاته وطرق تسويتها.

إلى جانب صعوبات عمليات التبليغ والحجوزات المختلفة وكذا مهارات الإتصال، حيث ستكون انطلاقة هذه الملتقيات من الجنوب، بمجالس الوادي، بسكرة، ورقلة وإيليزي.

وستتطرق هذه الملتقيات إلى أخلاقيات المهنة ومسألة المنافسة الشريفة، والتي ستؤكد فيها قيادة الغرفة ضرورة التقيد بسلم الأتعاب للمحضر.

وتعتبر الزيادة في سلم الأتعاب أو التخفيض منافسة غير شريفة، بحيث يسعى المحضر من خلال ذلك إلى استقطاب أكبر عدد من الزبائن.