6 منها قيد الإخماد.. تسجيل 13 حريقا اليوم!

سجلت وحدات الحماية المدنية 13 حريقا منذ صبيحة اليوم الأحد، أين تم إخماد 7 حرائق فيما لا تزال 6 بؤر عملية الإخماد بها متواصلة.

وحسب الحالة العامة لحرائق الغابات، الأدغال، الأحراش، المحاصيل الزراعية وواحات النخيل. فقد تم تسجيل 13 حريقاً، وإخماد 7 أخرى، فيما لا تزال 6 حرائق “قيد الإخماد”، موزعة عبر ولايات تيزي وزو (2)، بجاية (2)، تيبازة (1)، و باتنة (1).

وتم تسجيل حريق بولاية تيزي وزو: بلدية عين الحمام “تاسقى ملول”: حريق أدغال وأحراش. عملية الإخماد متواصلة، بلدية يعكورن “قرية تمليحت” حريق غابة. وفي ولاية بجاية تم تسجيل حريق ببلدية درقينة (جريوة): حريق أدغال وأحراش. وبلدية أوزلاقن (بوشيبان): حريق أشجار مثمرة.

وفي ولاية تيبازة: بلدية مناصر (قرية تملول): حريق أدغال وأحراش. وحريق بولاية باتنة، بلدية إينوغيسن (الوضحة): حريق أشجار مثمرة.

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