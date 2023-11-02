6 موديلات من علامة شيري سيتم تسويقها في الجزائر ابتداء من هذا التاريخ

وصلت اليوم الخميس أول دفعة سيارات من علامة شيري الصينية إلى ميناء جيجل. في انتظار الانطلاق الفعلي للعلامة نهاية الأسبوع المقبل.

وتتوفر مجموعة “شيري”، CHERY ALGERIE ، التي نشرتها في واجهة موقعها الرسمي، على 6 سيارات عصرية.

وتم تطوير السيارات حسب المعايير الدولية، وبتصميم فاخر.

ويتعلق الأمر بكل من تيغو8 برو، وتيغو8 برو ماكس، وتيغو 7 برو، تيغو4 برو، تيغو2 برو، اريزو5، اريزو8.

وكانت علامة ” Chery Algerie”، قد شاركت، جديدها في ما يخص نماذج السيارات التي ستدخل أرض الوطن قريبا.

في حين، قالت ” Chery Algerie” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نشارككم أخيرا الجديد، في طريقها إلى الجزائ”. “نماذجننا الأولية تجسد التزامنا بالابتكار. كل كيلومتر نقطعه يمثل تقدما مدفوعا باصرارنا نحو تحقيق هدفنا”.

كما أضافت ” Chery Algerie” على صفحتها ” شيري قريبة منكم. انتظرونا قريبا في قاعات عرضنا عبر التراب الوطني”.