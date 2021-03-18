6 هزات أرضية تضرب بجاية اليوم

لا تزال ولاية بجاية تشهد نشاط زلزالي قوي، حيث تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة 6 هزات إرتدادية جديدة، تابعة للزلزال المسجّل بالولاية صباح يوم الخميس في حدود الساعة 01و04د والذي بلغت شدته 5.9 درجات.

وحسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، فإن الهزات ال6 سجلت جميعها شمال شرق كاب كربون.

وبلغت شدة أقوى هزة 4.4 درجات تم تسجيلها في حدود الساعة17و21د من نهار اليوم، وحدد مركزها ب29 كلم شمال شرق كاب كربون.

أما الهزة الثانية، سجلت على الساعة 18و22د، بشدة 3.3 درجات، وحدد مركزها ب 36 كلم شمال شرق كاب كربون.

بينما الهزة الثانية سجلت على الساعة 19و53د بشدة 2.6 درجات، وحدد مركزها ب 25 كلم شمال شرق كاب كربون.

في حين تم تسجيل الهزة الثالثة، على الساعة 20و05د بشدة 3.8 درجات، وحدد مركزها ب 28 كلم شمال شرق كاب كربون.

في المقابل، تم تسجيل هزة أرضية رابعة، على الساعة 20و10د بشدة 2.7 درجات، وحدد مركزها ب 33 كلم شمال شرق كاب كربون.

وأخيرا، سجلت في حدود الساعة 20و16د هزة أرضية خامسة، بشدة 3.5 درجات، وحدد مركزها ب 28 كلم شمال شرق كاب كربون.