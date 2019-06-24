6 وفيات بلدغة عقرب منذ بداية العام الحالي

أفادت حصيلة للمعهد الوطني للصحة العمومية بالعاصمة، أنّه تم تسجيل مجموع ألف و158 حالة لدغة عقرب بما فيها 6 حالات وفاة عبر التراب الوطني، منذ جانفي المنصرم.

وكشفت الدكتورةوممثلة معهد باستور فريدة عليان، أنه من مجموع 6 وفيات، تم إحصاء 3 حالات في ولاية ورقلة، فقط في حين تم إحصاء حالة وفاة واحدة في كل من ولايات تمنراست، وبرج بوعريريج، وبسكرة.

ومقارنة مع السنة الماضية التي سُجل خلالها 46 وفاة من مجموع أربع وخمسين ألف و132 حالة لدغ، فإنه يشهد إنخفاضا في عدد الوفيات.

علما أن الجزائر تسجل معدل سنوي يقارب 50 ألف حالة لدغ أدت إلى وفاة 50 إلى 100 شخص.