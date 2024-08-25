6 وفيات في الحوادث خلال يوم!

لقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 288 آخرين، إثر وقوع عدة حوادث مرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي تدخلات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، 4186 تدخلا بمعدل تدخل كل 20 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 204 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 288 جريحا و6 وفيات.

أما فيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1179 تدخلا، تم من خلالها إنقاذ 862 شخصا. فيما تم تسجيل حالة وفاة، تم انتشاله من طرف مصالح الحماية.

كما سجلت ذات المصالح، وفاة شخص في حادث اصطدام “jet ski” و”kayak” بولاية وهران.