6 وفيات في الحوادث خلال 24 ساعة

لقي 6 أشخاص حتفهم، في حوادث المرور والاختناقات بالغاز، بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2585 تدخلا، بمعدل تدخل كل 33 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 158 تدخلا، حيث خلفت هذه التدخلات 3 وفيات و200 جريح.

وبالنسبة لحوادث الاختناق بالغاز، سجلت ذات المصالح، 3 تدخلات، تم خلالها إسعاف 3 أشخاص. وتسجيل 3 حالات وفاة، بكل من ولايتي الشلف وسطيف.