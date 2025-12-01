6 وفيات في الحوادث و16 حالة تسمم بالغاز خلال يوم

توفي 6 أشخاص في حوادث المرور، وتعرض 16 شخصا للإختناق بالغاز، بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3376 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 25 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 173 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وجرح 208 آخرين.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية 15 تدخلا، في حوادث أسفرت عن تسجيل 15 حالة تسمم، وحالة وفاة واحدة.