6 وفيات في حرائق الغابات.. وزارة الداخلية تعزي وتكشف إجراءات تعويض المتضررين

تقدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الثلاثاء، بخالص التعازي إلى عائلات ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن تسجيل ستة وفيات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إسداء تعليمات إلى الولاة للمباشرة في عملية إحصاء وجرد شامل لكل الخسائر المسجلة، قصد تكفل السلطات العمومية بتعويض المتضررين من حرائق الغابات، وذلك بناءً على تقارير اللجان الولائية التي تشرف على تحقيقات ميدانية دقيقة.

وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية، من خلال مختلف مؤسساتها ومصالحها المتواجدة في الميدان، تواصل تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية، بما في ذلك الدعم الجوي بواسطة الطائرات والمروحيات، لمجابهة الحرائق التي مست ولا تزال تمس الغابات والمحاصيل الزراعية، إلى غاية إخماد جميع البؤر عبر كامل التراب الوطني.

كما توجهت وزارة الداخلية بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى أعوان الحماية المدنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية والمواطنين، وكل من ساهم في عمليات إخماد الحرائق أو التبليغ عنها، نظير المجهودات الجبارة والتضحيات الكبيرة التي بذلوها، وما أظهروه من احترافية عالية وشجاعة استثنائية في حماية الأرواح والممتلكات والغطاء النباتي.