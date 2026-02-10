6 وفيات في حوادث المرور خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حصيلة ثقيلة لحوادث المرور، حيث أدت هذه الحوادث إلى وفاة 6 أشخاص في مواقع مختلفة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أحصت المصالح 152 تدخلاً في هذا السياق. أسفرت أيضاً عن إصابة 156 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة تلقوا الإسعافات الضرورية.

وبلغ إجمالي التدخلات التي قامت بها الحماية المدنية في مختلف المجالات 3355 تدخلاً. وهو ما يعادل معدل تدخل واحد كل 25 ثانية.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت المصالح تدخلين مكنا من إسعاف وإنقاذ 8 أشخاص تعرضوا للتسمم. فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة.