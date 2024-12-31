6 وفيات في حوادث المرور والغاز خلال يوم

لقي 6 أشخاص حتفهم، في حوادث المرور والاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، التي وقعت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2776 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 171 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 237 آخرين.

وبخصوص حوادث الاختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية 9 تدخلات، تم خلالها إسعاف 25 شخصًا، فيما تم تسجيل 3 وفيات.