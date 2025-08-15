6 وفيات في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حيث سجلت فرقها 4079 تدخلاً بمعدل تدخل كل 21 ثانية عبر مختلف أنحاء الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شملت هذه التدخلات حالات متنوعة، أبرزها حوادث المرور. حيث سجلت فرق الإنقاذ 213 تدخلاً من أجل حوادث المرور. والتي خلفت وفاة 5 أشخاص وإصابة 288 آخرين بجروح مختلفة.

وفيما يخص حوادث الغرق، تدخلت مصالح الحماية المدنية في 962 حادثة غرق. حيث تمكنت من إنقاذ 665 شخصًا. فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.